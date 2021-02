CDS – Napoli fischiato dai tifosi: si salva solo Hirving Lozano

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, apre in prima pagina con la sfida tra il Napoli e la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona, in programma alle 18. “Rischio Gattuso. Rino non può sbagliare. Osimhen davanti al trio Lozano, Insigne, Politano. I bianconeri senza Arthur e con Morata accanto a CR7”. In taglio alto spazio all’intervista esclusiva al tecnico dell’Udinese, Luca Gotti: “Ibra-Lukaky, io li assolvo”.

Come si legge sul giornale, nelle ultime ore l’albergo del ritiro pre-partita del Napoli è stato preso d’assalto dai tifosi. “Il Napoli non va, in altri tempi chissà cosa gli avrebbero detto e come. Fischi di dissenso o tracce di incoraggiamento? Quando è arrivata la squadra, che vivrà la lunga vigilia in pieno centro, il clima, sempre sotto controllo, s’è un po’ vagamente surriscaldato, con i classici cori che vanno di moda in casi del genere: dall’invito esplicito di «andare a lavorare» ad altre carinerie, è stato un piccolo travaso di bile, durato un attimo che però hanno avvertito tutti. L’unico a salvarsi, ricevendo applausi personali, è stato Lozano. Un anno dopo, almeno per lui, Napoli è cambiata”.