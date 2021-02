GAZZETTA – “Il mestiere è canaglia”: Gennaro Gattuso contro Andrea Pirlo per evitare l’esonero

“Inter missioni rinnovi: il futuro in casa”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola. La società nerazzurra è già al lavoro per adeguare e prolungare i contratti di almeno tre giovani che sono centrali nei progetti nerazzurri. Lautaro Martinez, intanto, è già stato blindato. Antonio Conte prepara il duello con la Lazio e Samir Handanovic arriva a 500 presenze in Serie A.

Spazio in taglio laterale per la prossima sfida che vede di fronte Spezia e Milan. Il quotidiano gioca con il cognome dell’allenatore dello Spezia: “Esame di Italiano”. Spazio in taglio laterale al big match di questo turno di Serie A tra Napoli e Juventus. Gattuso si gioca il posto. Andrea Pirlo la scia-scudetto: “Il mestiere è canaglia”. Azzurri contestati dai tifosi nelle ultime ore. La situazione è molto tesa, ma non è chiaro se Aurelio De Laurentiis cambierebbe o meno allenatore a stagione in corso.