CDS – Napoli, è braccio di ferro con la Juventus per Arkadiusz Milik

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio al Napoli in taglio alto, con Victor Osimhen che resta l’argomento caldo anche in queste ore. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà a Lilla, in Francia, in queste ore per chiudere l’affare con il club detentore del cartellino del centravanti nigeriano. Sul piatto 50 milione più Adam Ounas.

Intanto, la società non ha gradito l’apertura di Arkadiusz Milik alla Juventus. C’è già accordo sull’ingaggio e per questo motivo il club starebbe pensando di cedere il suo attaccante all’estero con sconto. Il quotidiano fa sapere che per la Juve la valutazione della punta è di oltre 40 milioni di Euro, ma all’estero, con Tottenham e Atletico Madrid in pole position, si può scendere sui 30 milioni. La Juve ha riproposto al Napoli qualche contropartita: Luca Pellegrini, ora in prestito al Cagliari, e Federico Bernardeschi, per rinforzare l’attacco. Il Napoli continua a rifiutare.