CDS – Napoli, c’è l’ombra di Rafa Benitez dietro a Gennaro Gattuso

Dopo gli anticipi del sabato, oggi toccherà al Napoli, in campo alle 18:00 contro il Parma al Maradona. “Napoli, Rino ad alta tensione”, titola il Corriere dello Sport. L’ombra di Rafa Benitez c’è e si vede, intanto Lorenzo Insigne cerca il gol numero 100 in azzurro proprio con la squadra a cui ha segnato il primo 9 anni fa.

Dries Mertens, invece, è stato costretto a tornare in Belgio per riprendere il percorso di riabilitazione alla caviglia sinistra infortunata lo scorso 16 dicembre a San Siro contro l’Inter. Probabilmente, il desiderio di essere presente nella finale di Supercoppa contro la Juventus lo ha portato ad affrettare i tempi rispetto al ruolino di marcia che sarebbe stato necessario seguire per tornare in campo. Il rischio è di non avere il giocatore a disposizione nella doppia semifinale di Coppa Italia. Bisogna correre ai ripari. Il Napoli è chiamato da una serie di impegni probanti e da tempo non può contare su tutte le risorse della rosa.