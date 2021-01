TUTTOSPORT – Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole evitare la tensione dell’anno scorso

Una vittoria importante che rilancia i bianconeri anche in chiave scudetto: “Noi ci siamo!”, titola l’edizione odierna di Tuttosport. “La Juve non molla: vince e convince a Marassi”. La squadra di Andrea Pirlo, infatti, si è imposta 2-0 grazie alle reti messe a segno da Federico Chiesa e Aaron Ramsey. I bianconeri mantengono le distanze dal vertice. Spazio anche alle vittorie ottenute da Milan e Inter negli anticipi del sabato. “La capolista si rialza dopo i due ko di fila. Ibra altro rigore sbagliato. La risposta nerazzurra contro il Benevento è firmata Lautaro e Lukaku, piace Eriksen regista”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



A Napoli, invece, si pensa al futuro della panchina. “La tensione si è alzata alle stelle, dopo la bufera scatenatasi nell’immediato post gara di Verona, con De Laurentiis che ha fatto fuoco e fiamme contro allenatore e ds. Poi il presidente è tornato sereno e ha voluto trasmettere lo stesso sentimento mercoledì al gruppo squadra nel ritiro che ha preceduto i quarti di Coppa Italia contro lo Spezia. Toni cordiali, quelli del patron nel corso della cena, ma anche la minaccia del pugno duro se i calciatori dovessero ripetere lo stesso atteggiamento indolente visto lo scorso anno con Ancelotti in panchina”, ha scritto Raffaele Auriemma sul quotidiano piemontese.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.