CDS – Napoli, Aurelio De Laurentiis tiene Rafa Benitez in caldo

Il Corriere dello sport si proietta oggi al match Napoli-Juventus, con il duello tra gli amici Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo dal quale potrebbe dipendere il futuro dell’allenatore azzurro: “Gattuso-Pirlo, brutto scherzo. Il futuro di Rino dipenderà da Napoli-Juve”. Al centro spazio all’ennesimo successo del Bayern Monaco che si è aggiudicato anche il Mondiale per Club: “Bayern mondiale come il Barca di Pep”. Sulla sinistra si parla dell’assemblea di Lega Serie A: “Lega, rinvio a ceffoni”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza.



In casa azzurra non si pensa a cambiare allenatore, almeno per il momento. Nel caso in cui la situazione dovesse generare, però, Aurelio De Laurentiis avrebbe già la soluzione pronta. “Benitez è l’unico autentico possibile successore, è un’idea che non va considerata abbandonata, semmai adagiata alla periferia dei pensieri ma pronta ad essere eventualmente accarezzata”, si legge sul quotidiano. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno dopo l’esperienza maturata tra il 2013 e il 2015.