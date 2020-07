CDS – “Mani sullo Scudetto”

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo: “Mani sullo Scudetto”. La Dea fa tremare Maurizio Sarri e va due volte in vantaggio. Fatali i tocchi con le braccia di Marten De Roon e Luis Muriel. Bianconeri a +8 sulla Lazio ko in casa col Sassuolo. In taglio basso spazio a Napoli-Milan: “Emozione Gattuso, prima volta contro il Milan“. Napoli, Rino sfida il clan che lo ha reso grande in un match che vale l’Europa: Arkadiusz Milik resterà ancora fuori, scelto il tridente leggero.

Doppio rigore concesso alla Juventus contro l’Atalanta, entrambi c’erano secondo il quotidiano nella sua moviola. “Sul primo De Roon ha il braccio largo, staccato dal corlpo. Nel secondo caso Higuain tocca il pallone, Muriel ha il bravvio destro larghissimo: è rigore”. Dunque, poche polemiche per due decisioni corrette da parte del direttore di gara e della sua squadra, anche se la regola fa storcere il naso a molti.