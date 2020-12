CDS – Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo: sfida per l’eredità di Diego Armando Maradona

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida che vedrà di fronte Juventus e Barcellona. Match che ovviamente racchiude anche lo scontro tra le due stelle del calcio mondiale: “Messi-Ronaldo, la sfida per l’eredità di Maradona”. Spazio anche al rientro di Nicolò Zaniolo dall’infortunio, il sorteggio dell’Italia per il Mondiale (gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania) ed il pareggio della Fiorentina contro il Genoa.

Dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona il comune di Napoli si è attivato dedicando lo stadio al “Pibe de Oro” e pensando a un museo. Potrebbe nascere anche una piazza e si valuta l’idea di una statua. I tifosi vorrebbero vedere riqualificato lo storico Centro Paradiso. In Argentina, invece, si parla di avere il suo volto sulle banconote da 1000 pesos emesse il prossimo anno. La proposta include anche un piano per l’emissione di francobolli nel 2021, una raccolta commemorativa che comprenda la carriera sportiva.