CDS – “La rivolta del calcio”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus. C’è incertezza su quelle che saranno le misure per la ripartenza del Paese e del campionato di calcio. La Lega Serie A sembra pronta ad una vera e propria rivolta contro il Governo, con un acceso scambio di opinioni avvenuto nelle ultime ore. Il titolo in questione è infatti “La rivolta del calcio”. Spazio poi alla regole della FIFA, con i cinque cambi che dovrebbero diventare realtà nelle prossime settimane. Non si potranno utilizzare sempre gli stessi giocatori se si dovranno recuperare molteplici gare in un lasso di tempo estremamente ridotto.

In basso si parla anche della situazione di Gonzalo Higuain, la cui separazione con i bianconeri appare in dirittura d’arrivo. L’ex Napoli si trova in Argentina dalla madre volata e si vocifera che possa arrivare una rescissione consensuale del contratto. In Serie A nessuna squadra si è fatta avanti, mentre il padre del giocatore continua ad affermare che il “Pipita” resterà alla Juve.