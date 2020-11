CDS – La regola dei cinque cambi potrebbe rimanere anche dopo il Coronavirus

“Argentina sotto accusa, si teme impennata contagi” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport dopo quanto accaduto per la morte di Diego Armando Maradona. In primo piano si parla di Antonio Conte blindato: c’è fiducia per il tecnico dell’Inter da parte di Steven Zhang.

Avendo trovato ampi consensi in tutto il mondo, la regola dei cinque cambi potrebbe resistere al Coronavirus e rimanere definitiva. Secondo il quotidiano l’idea piace soprattutto ai club più grandi d’Europa. Nel corso dell’ultimo Football and Technical Advisory Panels dell’Ifab (presente in videoconferenza anche Pierluigi Collina) non ci sono stati dubbi. L’ente è molto attento alla spettacolarizzazione del calcio. Poter cambiare quasi mezza squadra, dando nuova linfa al gioco o variando l’idea tattica in corso d’opera ha trovato proseliti convinti. Non mancano i contro, però: le squadre più piccole vedranno aumentare il divario con le big, sempre più fornite anche solo numericamente.