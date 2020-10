CDS – “Juve in campo, Napoli in isolamento: è scontro. Così perdiamo tutti”

Il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi apre in prima pagina con Juventus-Napoli, che non si è disputata ieri sera: “Juve in campo, Napoli in isolamento: è scontro. Così perdiamo tutti”. Queste le dichiarazioni dei due presidenti. Aurelio De Laurentiis: “Fermati dall’Asl“, Andrea Agnelli: “Il protocollo parla chiaro“. In basso spazio al mercato bianconero: “Chiesa: è Juve, Douglas al Bayern“.

Intanto, manca solo l’annuncio ufficiale per il passaggio di Tiemoué Bakayoko al Napoli. Ieri visite mediche, oggi secondo tampone, a breve l’annuncio e massimo entro domani il centrocampista si riunirà al gruppo ed entrerà nella bolla di Castel Volturno assieme al resto dei nuovi compagni. Il mediano di proprietà del Chelsea si trasferisce al Napoli con la formula del prestito secco oneroso coi “Blues” che parteciperanno al pagamento di una parte del suo oneroso ingaggio. Il giocatore è stato già allenato da Gennaro Gattuso ai tempi del Milan. Il tecnico calabrese ci punterà molto.