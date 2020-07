CDS – Ivan Zazzaroni ironico: “”Voglio quello che Gian Piero Gasperini dà ai suoi all’intervallo”

“Tutto su Messi”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento alla sconfitta del Napoli per 2-0 con l’Atalanta. “Battuto dalla squadra di Gasperini il Napoli saluta il quarto posto: la sua Champions passa dalla sfida con il Barcellona. A segno Pasalic e Gosens. Settima vittoria di fila per Gasp. Gattuso non concede alibi: in campo tanti errori e troppe chiacchiere”. La Roma a pezzi, toccato il fondo. Spazio anche al tonfo dei giallorossi di ieri sera. Nona sconfitta in campionato: l’Udinese vince all’Olimpico per 2-0. Espluso Diego Perotti.

“Voglio quello che Gasperini dà ai suoi all’intervallo, e non è il tè caldo di Caressa: noccioline di Superpippo? Spinaci di Braccio di Ferro?”. Scrive così Ivan Zazzaroni nel suo editoriale all’indomani di una nuova grande prestazione nella ripresa della squadra bergamasca. Letteralmente “impressionanti per facilità di corsa, rapidità nelle ripartenze, precisione e crudeltà anche” aggiunge il direttore.