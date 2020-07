TUTTOSPORT – “Sempre più Juventus!” e “Inarrestabile Dea! Il Napoli s’inchina”

in

“Sempre più Juventus!” Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola oggi. Il club bianconero tiene fede al proprio nome e punta sulla linea verde, ringiovanendo la rosa. Spazio anche alle gare del nostro campionato nel taglio alto della prima pagina. Questo il titolo scelto: “Inarrestabile Dea! Il Napoli s’inchina”. Mario Pasalic e Robin Gosens firmano la settima vittoria di fila in A. L’Atalanta è da record: 99 reti stagionali ed il Papu Gomez al 15° assist. Nel taglio laterale piccolo si parla anche dei friulani: “Che Udinese! Crollo Roma: 4° posto a 12 punti”.

“Hakimi ufficiale e adesso Tonali” è il titolo dedicato invece all’Inter. Grandi intuizioni da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che stanno facendo un ottimo mercato. Infine “Derby? Toro, devi osare!”. Queste le parole dell’ex calciatore dei granata Marco Ferrante al quale il quotidiano concede uno spazio nel taglio laterale della prima pagina. L’obiettivo della squadra di Moreno Longo rimane quello di strappare qualche punti preziosi alle big.