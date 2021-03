CDS – Il Napoli spera di recuperare Hirving Lozano per il Milan

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’ennesimo infortunio di Faouzi Ghoulam che si è rotto il crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro: “Iella Ghoulam: stagione finita. Legamenti e menisco: un altro grave infortunio al ginocchio”. Spazio al centro alla vittoria dell’Inter sull’Atalanta: “Le mani sullo scudetto. Handanovic alza il muro e Skriniar stende l’Atalanta”. In taglio alto la sfida di Champions all’Allianz Stadium: “Pirlo: Come una finale”.

Non manca un approfondimento su Victor Osimhen: “Una serie di stop che hanno condizionato la sua prima stagione con la maglia del Napoli. Avrebbe voluto spaccare tutto subito, si è accontentato di poterlo fare a tratti, giocando a singhiozzo, segnando appena tre gol (due al Bologna) e sfiorandone altri che in futuro, se lo augurano i compagni, non sbaglierà”. Il Napoli, intanto, spera di recuperare quanto prima Hirving Lozano. Non si esclude la sua convocazione per la grande sfida contro il Milan.