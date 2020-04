CDS – Il mistero di Dries Mertens: “like” rimosso su Instagram

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e la ripartenza del calcio. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora divide il calcio italiano. Spazio anche al Napoli, con Faouzi Ghoulam in strada insieme ai volontari per distribuire viveri e beni di prima necessità ai bisognosi.

Da giorni la Lega rimanda l’invio di una lettera al Governo. Non tutti i club, a quanto sembra, sono d’accordo sulla ripresa del campionato. Cagliari e Brescia spingono per la sospensione del campionato e anche il ministro ne è al corrente. Il quotidiano parla poi del mistero del “like” rimosso di Dries Mertens a un post di Instagram che polemizzava sul suo mancato rinnovo. Il Chelsea ha scavalcato la concorrenza e adesso rappresenta la prima scelta per il belga in caso di partenza. Insomma, il futuro di “Ciro” è ancora tutto da scrivere e non verrà decifrato a breve.