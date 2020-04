CDS – Gonzalo Higuain discute con la Juventus: strategia del fratello per il rinnovo?

“Rifateci vivere“, apre con le parole del Ct della Nazionale Roberto Mancini la prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il mister azzurro vuole riaprire il campionato e ritiene che ben presto la situazione generale sarà al sicuro. Il tecnico vede bene Juventus e Lazio, ma non pensa che l’Inter sia già fuori dai giochi per lo scudetto. In taglio alto spazio al protocollo medico al Governo: “Sport a rischio medio-basso“.

Curioso il caso relativo a Gonzalo Higuain, che potrebbe lasciare un’altra volta la Juve: “Higuain prepara lo strappo: vuole restare in Argentina“. Il “Pipita” sta cercando la strada per non rispondere alla chiamata della Juventus e dietro ci sarebbe il fratello manager che spinge per prolungare il contratto. Nelle ultime settimane, comunque, si era parlato persino di un clamoroso scenario che vorrebbe un ritorno dell’attaccante a Napoli, ma ormai il rapporto con la tifoseria si è rotto da tempo.