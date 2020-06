CDS – Coppa Italia, Napoli pronto ad andare in ritiro a Castel Volturno

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio anche alla Coppa Italia e a quello che sarà il match che vedrà di fronte Napoli ed Inter. Manca meno di una settimana alla semifinale degli azzurri, con Gennaro Gattuso e Antonio Conte pronti a dare un’accelerata sul piano della preparazione. Si parla poi anche delle polemiche in Serie B, con la divisione cadetta che si è posta contro la Lega per il possibile blocco di promozioni e retrocessioni.

Torna il calcio, torna la Coppa Italia e quindi, a Napoli, anche i ritiri a Castel Volturno. Venerdì prossimo, alla vigilia della semifinale con l’Inter, il Napoli andrà a dormire al centro sportivo in quella che sarà la prima vigilia post-quarantena. In ballo c’è davvero molto: in bacheca l’ultimo trofeo è datato dicembre 2014. Non si può sottovalutare la Coppa Italia, specie dopo il vantaggio maturato nella semifinale d’andata in trasferta.