CDS – “Cinquanta milioni per Tonali, Paratici accelera”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato e la Juventus: “Cinquanta milioni per Tonali, Paratici accelera”. I bianconeri sarebbero pronti a ingaggiare il giovane del Brescia Sandro Tonali, metronomo del centrocampo già nel giro della Nazionale. Sul diciannovenne c’era anche l’Inter insieme ad almeno altre quattro big europee come United, City, Liverpool e Paris Saint-Germain. Si parla di 50 milioni di Euro, mentre i nerazzurri sono vicini a Christian Eriksen del Tottenham. Spazio poi alla Coppa Italia, con la Juve che batte l’Udinese e la Fiorentina che supera a sorpresa l’Atalanta nel segno del nuovo arrivato Cutrone. Il Milan, invece, ha vinto contro la SPAL pur senza Zlatan Ibrahimovic. Anzi, il mattatore è stato il buon vecchio Krzysztof Piątek. Nonostante l’arrivo di Stanislav Lobotka, il Napoli non guadagna dunque menzioni in prima pagina. Gli azzurri non vedono l’ora di vedere all’opera lo slovacco e Diego Demme, ex capitano del Lipsia innamorato da tempo della città partenopea.