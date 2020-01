Calciomercato Napoli, Stanislav Lobotka ha firmato: contratto da 4 anni per 1,8 milioni di Euro a stagione

Stanislav Lobotka è un nuovo giocatore del Napoli. Il mediano slovacco, ormai ex Celta Vigo, ha lasciato questa mattina alle ore 9 l’albergo sul lungomare napoletano che lo ospitava per dirigersi a Castel Volturno. Lo riportano i giornalisti di Sky. Insieme ai due agenti, Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà al club azzurro per 4 anni. Gennaro Gattuso spera di averlo a disposizione già contro la Fiorentina al San Paolo, anche se sarà molto difficile. Nemmeno Diego Demme, appena arrivato dal Lipsia, sarebbe pienamente arruolabile, benché abbia esordito in Coppa Italia contro il Perugia.

Stanislav Lobotka percepirà 1,8 milioni di Euro a stagione. A contribuire al suo trasferimento è stato indubbiamente l’intervento di Marek Hamsik, ex capitano del Napoli. Tra compagni di nazionale ci si intende e il nuovo arrivato è sempre rimasto impressionato dai racconti sulla squadra, sul San Paolo e sulla città. Non è escluso, comunque, che si tratti dell’ultimo colpo di Cristiano Giuntoli sul mercato invernale.