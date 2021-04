CDS – Aurelio De Laurentiis aveva offerto 50 milioni per Nicolò Barella, ma il giocatore non poteva accettare Napoli

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida tra Napoli e Inter. “Ecco il nuovo Gattuso per battere Conte”. Sul quotidiano si scrive di un tecnico intenzionato a puntare su un prolungato possesso palla per provare a fermare la capolista. “Cuore e Dzeko, la Roma sogna”. I giallorossi di Paulo Fonseca passano il turno contro l’Ajax e si preparano ad affrontare il Manchester United nelle semifinali di Europa League. Poi il caos in Lega con sette club che vorrebbero cacciare Paolo Dal Pino.

Prima di andare all’Inter, Nicolò Barella era stato ad un passo dal Napoli. “Il presidente De Laurentiis aveva fatto il resto raggiungendo un’intesa con il collega rossoblù Giulini per una valutazione complessiva intorno ai 50 milioni ovvero 20 cash più i cartellini di Rog e Ounas. Per la fumata bianca mancava solo un “tassello” ovvero il via libera di Barella che invece preferì stoppare tutto. Nella sua testa la priorità era aiutare il Cagliari a centrare la salvezza. In più c’erano i pessimi rapporti tra la tifoseria sarda e quella azzurra. Non un ostacolo insormontabile per un professionista come lui, ma comunque un aspetto su cui riflettere”, si legge.