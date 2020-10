Carlo Tavecchio commenta Juventus-Napoli: “Credo che gli azzurri non abbiano sbagliato nulla”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto nelle ultime ore Carlo Tavecchio, ex Presidente della FIGC. “Ventura? La prima richiesta la feci a Capello per diventare ct, sembrava che andasse in porto, poi prese altre strade. Avevo 4 milioni da dare, 2 dalla Puma e 2 dalla Federazione. Donadoni seconda opzione, Saputo presidente del Bologna dice no. Rimangono De Biasi e Ventura. Il presidente della Federcalcio albanese interviene alla Fifa e blocca De Biasi. Mi chiama il Presidente del Coni, esco da casa di Malagò con l’accordo con Lippi direttore tecnico e Ventura allenatore. C’era un problema di conflitto d’interesse con il figlio Davide”.

“I fatti sono chiari: qualcuno mi ha anche mandato la Guardia di Finanza, ma non hanno trovato nulla di irregolare. Juventus-Napoli? È questione di competenze: se c’è un protocollo e se nello stesso è scritto che è fatto salvo il provvedimento dell’autorità locale e statale, credo che il Napoli non abbia sbagliato nulla. Se l’ASL è intervenuta sostenendo che ci sia stata una necessità di evitare una pandemia, allora non si gioca, stop”.