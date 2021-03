Carlo Alvino sottolinea: “Il Napoli si è giocato già tutti i bonus a disposizione, ora è condannato a vincere”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli il giornalista Carlo Alvino ha detto la sua sul prossimo futuro degli azzurri. “Il Napoli ha recuperato fiducia e giocatori importanti, il morale è alto. Gli azzurri ci credono, a Roma possono disputare una partita da protagonisti e non da comprimari. Lotta Champions? Il Napoli ha un handicap che si porterà fino alla fine del campionato, ora non può permettersi più nessun errore, si è giocato già tutti i bonus a disposizione nel modo peggiore possibile ed ora è praticamente condannato sempre a vincere. Il margine di vantaggio del Milan consente ai rossoneri una gestione diversa rispetto agli azzurri e alla stessa Roma. Mi immagino una partita molto aperta dove sia la Roma che il Napoli cercheranno di portare a casa una vittoria, mi auguro che questo sia sinonimo di spettacolo”.

“Quella degli assenti è una voce importante che non si può non tenere in considerazione, però non possiamo legare il periodo negativo del Napoli solo agli assenti, un po’ tutti sono andati in confusione. In quel periodo non ha funzionato nulla, le colpe sono dei giocatori, dell’allenatore e dei dirigenti che non hanno difeso in quel momento lo staff tecnico. Adesso bisogna fare gli applausi a Gattuso, ai giocatori e allo stesso De Laurentiis, quest’ultimo sta dimostrando la vicinanza alla squadra in quest’ultimo periodo. Anche domani il presidente sarà allo stadio, Roma è casa sua e non poteva mancare, sarà negli spogliatoi ad incoraggiare la squadra e speriamo per fare i complimenti a fine partita”.