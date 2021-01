Carlo Alvino rivela: “Le condizioni di Victor Osimhen non sono gravi. Non c’è interesse per il ‘Papu’ Gomez”

In diretta su Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, Carlo Alvino ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen e sulle possibile trattative imbastite da Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. “Per quello che concerne il nigeriano dal Napoli fanno sapere che le condizioni dell’attaccante non sono così gravi. Si parla di stagione finita, di tanti mesi di stop. La dirigenza del club campano non è allarmata. Sono convinti che l’infortunio del bomber non sia così allarmante”.

“Non conosciamo ancora i tempi di recupero di Osimhen anche perché il calciatore è anche positivo al Covid, ma non c’è preoccupazione in casa Napoli. Per quello che concerne il ‘Papu’ Gomez, dalla società azzurra trapela che non c’è alcun interesse del club per l’attuale calciatore dell’Atalanta. L’argentino non è mai stato realmente un obiettivo. Questa è un’altra notizia che vi posso dare con assoluta certezza”, ha aggiunto infine Carlo Alvino.