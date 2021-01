Calciomercato Napoli, secondo Valter De Maggio la Juventus aspetta l’ultimo giorno per offrire 8 milioni per Arkadiusz Milik

Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato di alcune indiscrezioni di mercato in queste ore. “Devo darvi una bomba di mercato che riguarda Arek Milik, ma accadrà tutto negli ultimi giorni di mercato. Nelle ultime ore arriverà un’offerta al sodalizio partenopeo per la cessione del centravanti polacco: secondo quando mi arriva, la Juventus starebbe aspettando gli ultimi giorni per offrire addirittura 8 milioni al Napoli per comprare l’attaccante polacco a scadenza contrattuale con gli azzurri”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La questione Milik è molto complicata, ma va chiarita una volta per tutte perché anche il mese di gennaio volge al termine. Milik interessa sempre alla Juventus, che cercherà di prenderlo alla fine di questa sessione, presentando un’offerta significativa al club azzurro. Il calciatore avrebbe già dato il suo benestare, vuole chiudere quanto prima questo capitolo anche in virtù delle parole di Boniek sulla Nazionale. I suoi Europei sono a rischio, restando a Napoli non giocherebbe”.