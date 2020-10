Carlo Alvino è ironico: “Ci manca solo che la Juventus chieda al Napoli un risarcimento danni”

Carlo Alvino, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del caso di Juventus-Napoli all’emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Porompomperoperò’. “Ci manca solo che la Juventus chieda al Napoli un risarcimento danni per l’evento-gara che non si è consumato allo Stadium di Torino. Sarebbe davvero un qualcosa da ridere”.

“Il prosieguo del campionato va salvaguardato e su questo non c’è dubbio, ma purtroppo si alimenta un dibattito contro il Napoli in un momento così delicato, e la cosa ha poco senso. La dittatura calcistica muove le leve ed impedisce di dire che il Napoli ha ragione e dobbiamo chiuderla qua. E’ anche una dittatura mediatica, sotto tutti i punti di vista. Il buonsenso, evidentemente, non anima chi decide le sorti del calcio in Italia. I media di tutto il mondo parlano di scandalo? Prima il caso di Luis Suarez a Perugia ed ora la vicenda Juventus-Napoli: c’è di mezzo sempre la stessa società…”.