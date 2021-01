Carlo Alvino commenta: “Sarebbe ragionevole rinviare Milan-Juventus”

in

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato di Alex Meret ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’. “De Laurentiis ha un debole per Meret, l’ha voluto fortemente, Giuntoli puntava Leno ed Ancelotti Areola, e il presidente voleva Meret e l’ha preso. Mai una parola fuori posto, il futuro della porta del Napoli si chiama Alex Meret. Magari a fine stagione Ospina potrebbe sacrificato per dare la scena al friulano”.

In radio, invece, lo stesso giornalista ha commentato il caso che sta sorgendo intorno a Milan-Juventus, a rischio rinvio. “Alla luce di quello che sta uscendo fuori la Juve potrebbe anche essere un possibile focolaio. Sarebbe ragionevole rinviare il match, mi piacerebbe che per una volta tanto il calcio italiano potesse dimostrare ragionevolezza che darebbe un’immagine seria come quella della Lega inglese. A questo però ci credo poco”.