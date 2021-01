Calciomercato Napoli, la Fiorentina ha chiesto in prestito Kevin Malcuit

in

Dal sito ufficiale di Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, stanno arrivando in queste ore alcune indiscrezioni riguardo al futuro di Kevin Malcuit, che con la gestione di Gennaro Gattuso ha di fatto trovato pochissimo spazio nel Napoli. “Una richiesta nel pomeriggio. La Fiorentina è uscita allo scoperto e ha chiesto il Napoli il prestito di Kevin Malcuit, terzino francese classe 1991 con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. C’è apertura del Napoli, i rapporti tra i club sono eccellenti, ci sono i margini per andare avanti. Anche perché la posizione di Lirola è tutta da verificare, dalla Francia insistono da qualche giorno su un interesse dell’Olympique Marsiglia. E intanto la Fiorentina si cautela con Malcuit”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Napoli lavorerà principalmente alle cessioni in questa finestra del mercato invernale. Cristiano Giuntoli l’ha lasciato intendere a chiare lettere. Chi spera in un colpaccio rimarrà deluso. La priorità è risolvere alcune situazioni intricate nella rosa.