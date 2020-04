Calciomercato Napoli, Sky parla di riavvicinamento con Dries Mertens

Su Sky Sport 24 Gianluca Di Marzio in queste ore della situazione dell’attacco del Napoli.

“Un attaccante che potrebbe cambiare maglia nella prossima sessione è Milik, in scadenza nel 2021 con il Napoli. Nonostante abbia già preso Petagna a gennaio, il club è ancora intenzionato a intervenire per rinforzare l’attacco. Sono tanti i calciatori che piacciono, da Jovic del Real Madrid ad Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Giuntoli, come sempre, lavora su più tavoli, valuta più calciatori. Al di là della questione Milik, bisognerà anche vedere se arriverà a firma di Dries Mertens sul rinnovo. C’era stato un riavvicinamento del belga dopo un incontro con il presidente De Laurentiis, prima della sospensione si era vicini all’accordo ma ci sono tanti club, come ad esempio l’Inter, che stanno provando a inserirsi per prenderlo a parametro zero viste le difficoltà che arriveranno dal mercato dopo l’emergenza. Il Napoli, tra le altre cose, dovrà quindi anche dare l’accelerata definitiva alla trattativa per il rinnovo di Mertens”.