Calciomercato Napoli, in cambio di Fabian Ruiz può arrivare Lucas Vazquez

Il calciomercato del Napoli si sta infiammando anche a campionati fermi. Sia in entrata sia in uscita, sono previsti numerosi colpi di scena e stravolgimenti nelle rose. Anche alcuni elementi importanti cambieranno aria, infatti. Il Real Madrid fa sempre sul serio per Fabian Ruiz e la sensazione è che il corteggiamento sia appena cominciato. Il forte pressing delle merengues per il centrocampista classe ’96 potrebbe portare ben presto al trasferimento. Il prestigioso club di Madrid è sicuro di poter convincere Aurelio De Laurentiis, mettendo sul piatto come parziale contropartita Lucas Vazquez.

L’attaccante esterno, ormai 29enne, ha giocato 18 partite segnando 3 reti nella stagione in corso, prima dell’interruzione. Dunque si può dire senza pericolo di smentita che il ragazzo non sia in una fase discendente della sua carriera e che se adeguatamente sfruttato potrebbe rivelarsi l’erede ideale di José Callejon. Il rinnovo di quest’ultimo, infatti, rimane ancora in dubbio. Insomma, il Napoli dovrà svecchiarsi.