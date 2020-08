Calciomercato Napoli, si tratta con il Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly: chiesti 80 milioni

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira ha pubblicato un messaggio sui suoi profili ufficiali social parlando delle prossime mosse del Napoli. “Il Manchester City ha imbastito una trattativa in stato avanzato con Fali Ramadani per quello che concerne l’approdo di Kalidou Koulibaly in Inghilterra. Per il difensore è pronto un contratto fino al 2025 a dieci milioni di Euro a stagione. Il Manchester City è al lavoro con il Napoli per raggiungere un accordo. De Laurentiis, per cedere Koulibaly, chiede almeno ottanta milioni di Euro”.

Qualora Kalidou Koulibaly dovesse lasciare il Napoli, il club azzurro virerebbe in modo importante sul centrale ora in forza al Lille, Gabriel dos Santos Magalhães. Per il momento, però, si tratta solo di indiscrezioni. Tuttavia, il senegalese viene da una stagione che è stata indubbiamente al di sotto delle aspettative. Non cederlo adesso potrebbe rivelarsi molto poco fruttifero in futuro e il Napoli non vuole sbagliare.