Calciomercato Napoli, niente da fare per Sandro Tonali: a breve la firma con l’Inter

L’Inter non teme ripensamenti da parte di Sandro Tonali e conta di chiudere con il Brescia subito dopo l’Europa League. Il centrocampista delle “Rondinelle”, da tempo finito anche nel mirino del Napoli, sembra ormai destinato ai nerazzurri. Beppe Marotta ha raggiunto un accordo con il giocatore che ha confermato al suo manager di non voler prendere in considerazione altre ipotesi. In queste settimane nessuna big ha realmente provato a scavalcare i nerazzurri, che hanno pronto un contratto di 5 anni con un ingaggio da 3 milioni e mezzo a stagione (bonus compresi). Si parla di un prestito oneroso di 10 milioni con obbligo fissato a 25 da versare nell’estate del 2021.

Sandro Tonali è già nel giro della Nazionale. Il ragazzo è stato spesso accostato ad Andrea Pirlo, ma il diretto interessato ha sempre dichiarato di ispirarsi invece a Gennaro Gattuso. Sarà compito di Antonio Conte, dunque, provare a far guadagnare al giovane talento la convocazione per gli Europei dell’anno prossimo.