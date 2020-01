Calciomercato Napoli, senza Fernando Llorente sarà Dries Mertens la punta di diamante

Gennaro Gattuso dovrebbe lasciar partire Fernando Llorente, destinato ad andare in prestito al Tottenham. Ormai lo scambio con l’Inter per Matteo Politano, finito alla Roma dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, è saltato. Il Napoli deve puntare tutto su Dries Mertens, che intanto ha rifiutato un’offerta del West Ham. “Ciro” intende rispettare il contratto con gli azzurri fino alla fine, anche perché vuole scavalcare Marek Hamsik in testa alla classifica dei marcatori della storia del club. Mancano appena 3 reti per pareggiare i conti. Il belga è appena tornato in città e vuole esserci per il big match di domenica 26 gennaio al San Paolo contro la Juventus. Il suo futuro è ancora da scrivere, ma al momento l’attaccante rappresenta l’unica vera alternativa ad Arkadiusz Milik come prima punta. Quando Maurizio Sarri lo schierò da “falso nueve” nella stagione 2016/2017 Dries Mertens lottò per la classifica dei cannonieri, venendo battuto all’ultima giornata da Edin Dzeko.