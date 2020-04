Calciomercato Napoli, Raffaele Auriemma crede nello scambio Hirving Lozano-Moise Kean

Carlo Ancelotti, Hirving Lozano e Moise Kean: un triangolo di mercato molto interessante, che potrebbe anche chiudersi. Sono diverse infatti le voci di addio del messicano del Napoli, così come l’interesse della società azzurra per l’ex Juve Moise Kean. Il giovane attaccante, che l’anno scorso ha fatto bene anche nella Nazionale di Mancini, adesso milita nell’Everton di Carlo Ancelotti, il quale vorrebbe portare Hirving Lozano in Inghilterra. Curioso, considerando che l’ex tecnico del Napoli non era riuscito a valorizzare il messicano all’ombra del Vesuvio. Stando a quanto quanto scrive Raffaele Auriemma sull’edizione di oggi di Tuttosport la volontà del mister potrebbe portare ad un clamoroso scambio estivo.

“Non è escluso che si arrivi ad uno scambio con l’Everton di Ancelotti: Lozano a Liverpool, Kean a Napoli e 10 milioni di conguaglio agli azzurri”, tuttavia lo scenario non appare così esaltante per i tifosi. Moise Kean si è reso più volte protagonista di episodi discutibili.