Calciomercato Napoli, l’agente di José Callejon sul rinnovo: “Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo”

Il futuro di José Callejon continua a rimanere un’incognita. In attesa che si torni a giocare, lo spagnolo ignora dove militerà nella prossima stagione. L’esterno ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, ma sul suo avvenire potranno esserci ancora delle sorprese. A parlare dell’attuale rapporto tra il calciatore e il Napoli è stato nelle ultime ore il suo agente Garcia Quilon, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società.

“Il rinnovo di Josè? La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni”, ha dichiarato il procuratore. Insomma, non proprio un’apertura, ma nemmeno una chiusura al prosieguo del rapporto. Quella di José Callejon potrebbe divenire la principale telenovela di mercato dell’estate. Dries Mertens, infatti, sembra coltivare qualche possibilità in più di continuare in azzurro.