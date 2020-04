Calciomercato Napoli: problemi col rinnovo di Piotr Zielinski, Aurelio De Laurentiis si impunta sui danni d’immagine

Il rinnovo di Piotr Zielinski rischia di incontrare qualche ostacolo di troppo. L’agente chiede infatti una clausola particolare ad Aurelio De Laurentiis. Interessante il retroscena svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport relativo alla trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco. “Era gennaio, al momento di apporre le firme Bolek chiede di rimuovere formalmente la minaccia della causa civile per danni d’immagine. Il patron si mostra irremovibile e quella firma che sembrava ormai fatta non c’è stata. Giuntoli in questo periodo ha lavorato per ricucire lo strappo”, spiega la rosea.

Insomma, quello che sembrava essere uno dei pochi punti fermi per la strategia del Napoli del futuro sta venendo meno. José Callejon è l’elemento con più possibilità di partire, segue Arkadiusz Milik accostato prepotentemente alla Juventus. Fabian Ruiz piace in Spagna, mentre Kalidou Koulibaly in tutta Europa. Inoltre, c’è sempre il nodo legato al rinnovo di Dries Mertens…