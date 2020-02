Calciomercato Napoli, per Jeremie Boga c’è un problema: “Il Chelsea può riscattarlo a giugno”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa di Jeremie Boga, obiettivo di mercato del Napoli. A fine stagione, però, il Chelsea avrà la possibilità di riacquistarlo e sarà un bel problema per le società contendenti. “Il Chelsea può riscattarlo a giugno. Abbiamo ottimi rapporti con loro, li abbiamo incontrati con loro prima di Natale anche per altre operazioni, perché ci piace come abbiamo fatto con il Barcellona, avere un rapporto di collaborazione. Loro possono riprenderlo ma noi possiamo anche fare un’operazione assieme, possiamo riprenderlo, c’è un’apertura totale”, ha detto.

In Italia il giocatore piace soprattutto al Napoli e al Milan, che hanno maggiormente bisogno di rinforzare le fasce. Di questo passo, però, molte big potrebbero mettere gli occhi su di lui. L’attaccante ivoriano, classe 1997, è già valutato sui 20 milioni di Euro. Molto probabilmente il suo futuro sarà quindi lontano da Sassuolo. Saranno mesi caldi per il ragazzo, che nelle prossime settimane scriverà forse le pagine più importanti della sua carriera.