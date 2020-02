Napoli-Lecce, le informazioni sulla vendita dei biglietti

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli–Lecce, in programma domenica 9 Febbraio 2020 alle ore 15:00 al San Paolo. Con i prezzi bassi la vendita è partita a grande ritmo. In pochi giorni esaurita la Curva B, presto potrebbe toccare anche a Curva A e Distinti.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00 – Tribuna Nisida € 45,00 – Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 30,00

Curve € 14,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line. Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli e cliccare nella sezione “insieme allo stadio”, oppure accedere direttamente dal banner “ticket on line” presente nella home page.

Gli utenti saranno indirizzati al sito TicketOne per poter acquistare il biglietto caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card (Tessera del Tifoso) o Fan- Away (Fidelity Card) o Fan Stadium Card (Fidelity Card). Alla transazione potranno essere aggiunte, da Ticketone, commissioni di pagamento. Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla Club Azzurro Card, Fan-Away o Fan Stadium Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso. Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.