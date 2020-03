Calciomercato Napoli, per Arkadiusz Milik rinnovo adesso o mai più

Il futuro di Arkadiusz Milik è sempre e costantemente in bilico, ma nessun scenario è da escludere. Il polacco avrebbe ormai maturato l’idea di andare in cerca di nuovi stimoli, ma è pur vero che si trova bene al Napoli e tutto potrebbe ancora accadere qualcosa in tema del rinnovo. Il problema è che il giocatore ha richiesto un ingaggio davvero oneroso, sui 5 milioni di Euro a stagione. Tanto varrebbe prendere un attaccante di tenore internazionale al suo posto. Ciò che Aurelio De Laurentiis e il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno ben chiaro è che se il giocatore alla fine deciderà di restare ancora in azzurro, dovrà comunque prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021. Il Napoli non vuole assolutamente permettersi di correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero nell’estate 2021. La società è già rimasta abbastanza scottata dai precedenti di Dries Mertens e José Callejon. Il club non intende ritrovarsi ogni anno a gestire situazioni del genere.