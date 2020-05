Calciomercato Napoli: non si accettano contropartite tecniche per Arkadiusz Milik, ma c’è un’eccezione

Arkadiusz Milik non dovrebbe prolungare il contratto e il suo futuro è un’incognita. Il Napoli lo cederebbe solo per una cifra superiore ai 40 milioni di Euro, ma i club interessati sono pronti a inserire contropartite per far abbassare la parte fissa. Diego Costa è l’idea dell’Atletico Madrid per ottenere uno sconto, il Chelsea ha pensato a Jeremie Boga e il Tottenham a Lucas Moura. La Juventus, invece, può proporre Daniele Rugani o Luca Pellegrini. Torino sembra la destinazione preferita dall’attaccante polacco.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, l’ex Ajax sarebbe felice di ritrovare Maurizio Sarri e la pista è calda. Senza prolungamento, sarà anche nell’interesse del Napoli cederlo, ma Aurelio De Laurentiis non sembra gradire contropartite tecniche. Forse solo il Chelsea potrebbe avere qualche possibilità per spuntarla. Gli azzurri sono da tempo sulle tracce di Jeremie Boga per rimpiazzare facilmente José Callejon, prossimo a liberarsi a parametro zero in estate.