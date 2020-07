Calciomercato Napoli, Niccolò Ceccarini sottolinea: “Con il Lille si potrebbe fare anche l’operazione Gabriel, ma solo se partirà Kalidou Koulibaly”

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato anche del Napoli nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb.com. “Il Napoli ha ormai deciso: Osimhen sarà il nuovo attaccante che sostituirà Milik. Il breve blitz del nigeriano in città non ha fatto altro che rafforzare la convinzione dei giorni scorsi. Il presidente De Laurentiis e Giuntoli, con l’ok anche di Gattuso, sono già al lavoro e adesso puntano a chiudere l’operazione, anche se il mercato aprirà ufficialmente il 1 settembre. Con Osimhen non ci saranno difficoltà, il problema principale è accontentare il Lille che lo valuta sui 50 milioni di Euro”.

“Il Napoli sta trattando per trovare un punto di intesa. Non è completamente da escludere Ounas come contropartita. Insomma ormai la strada è segnata e se non ci saranno colpi di scena Osimhen sarà il centravanti del Napoli. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva. Con il Lille il Napoli potrebbe fare anche l’operazione Gabriel, ma solo se partirà Koulibaly. A questo punto resta da capire quale sarà la nuova destinazione di Milik”.