Calciomercato Napoli, Carlo Alvino rivela: “Victor Osimhen ha un accordo totale con il club azzurro, persino sui diritti di immagine”

Carlo Alvino ha parlato in queste ore a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione che riguarda l’acquisto di Victor Osimhen. “Il calciatore ha un accordo totale con il club azzurro, persino sui diritti di immagine. Adesso si aspetta soltanto la stesura dei rispettivi contratti nelle lingue ufficiali e poi si passerà ad altro. Quello che posso dire, attualmente, il club francese ha autorizzato il ragazzo a raggiungere la città partenopea nei giorni scorsi, quindi non c’è proprio alcun dubbio sull’esito della trattativa”

“Il Lille, però, vuole soltanto soldi per chiudere questa trattativa, non intende in alcun modo accettare contropartite tecniche nell’affare. Il Napoli vuole in tutti i modi dare Adam Ounas alla squadra francese, che dal canto suo, però, vuole soltanto cash e nessun giocatore in cambio. Un po’ come avviene alla Juventus, nella situazione Milik, il club partenopeo vorrebbe intascare la cifra piena richiesta senza inserire calciatori nell’affare“, ha aggiunto.