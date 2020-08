Calciomercato Napoli, Mino Raiola avvicina Federico Bernardeschi agli azzurri

La trattativa che potrebbe portare Federico Bernardeschi dalla Juventus al Napoli sta per sbloccarsi. Mino Raiola, nuovo agente dell’esterno bianconero, è arrivato nel ritiro della squadra di Gennaro Gattuso a Castel di Sangro per incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver raccolto l’apertura del giocatore a un eventuale trasferimento in azzurro. Restano però da trovare sia l’accordo economico col giocatore sia quello con la Juventus.

Un contatto telefonico tra il presidente del Napoli e l’agente c’è già stato nei giorni scorsi per capire la fattibilità dell’operazione. Mino Raiola è arrivato a Castel di Sandro e ora c’è da imbastire un affare partendo dalle basi. I bianconeri vorrebbero arrivare allo scambio alla pari con Arkadiusz Milik, inserendo al massimo una contropartita tra i giovani in rosa, ma non avrebbe intenzione di aggiungere un conguaglio economico. Un’ipotesi che non piace ad Aurelio De Laurentiis, pur consapevole di un accordo di massima tra lo stesso centravanti polacco e la “Vecchia Signora”. Non resta che trattare.