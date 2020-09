Calciomercato Napoli, la cessione di Arkadiusz Milik sta per saltare: la Roma punta Krzysztof Piatek

La Roma sta valutando possibili alternative ad Arkadiusz Milik nel caso in cui non dovesse sbloccarsi in tempi brevi la trattativa con il Napoli per il centravanti. Ne è sicura l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela come a Trigoria stia prendendo corpo l’idea di riportare in Italia un altro polacco: Krzysztof Piatek.

“Nel domino degli attaccanti la Roma è sempre lì, in prima linea, in attesa di capire cosa succederà con Dzeko. Rispetto a prima, però, c’è che se il centravanti bosniaco alla fine dovesse davvero lasciare la Capitale, il possibile sostituto non è detto che sia per forza Arkadiusz Milik, per cui il Napoli continua a chiedere 40 milioni. Già, perché a Trigoria potrebbero anche decidere di virare su un altro polacco che in Italia conosciamo bene, per aver giocato con Genoa e Milan. Krzysztof Piatek, che proprio in questi giorni sta lavorando per preparare la sua nuova stagione con l’Hertha Berlino”.