Calciomercato Napoli, Kalidou Koulibaly ha un accordo con il Manchester City da 9 milioni a stagione

Secondo Alfredo Pedullà, Kalidou Koulibaly ha un accordo con il Manchester City da 9 milioni a stagione più 3 di bonus. Lo ha scritto sui social il giornalista esperto di mercato, che fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa ormai avviata coi “Citizens”. Non solo: gli inglesi hanno fatto un tentativo per un altro centrale.

“Trattativa in corso per Kalidou Koulibaly, ma il Manchester City ci ha provato in modo serio negli ultimi giorni anche per José Gimenez, il centrale difensivo uruguaiano classe 1995 da anni e anni baluardo dell’Atletico Madrid. Il City aveva messo sul piatto 70 milioni più ricchi bonus per avviare una trattativa e per portarla velocemente verso la definizione. L’Atletico ha respinto subito al mittente la proposta, Gimenez non è sul mercato. E ora il City cerca di andare fino in fondo con il Napoli per Koulibaly, che ha un accordo sull’ingaggio di nove milioni a stagione più tre di bonus con il club inglese”.

