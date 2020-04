Calciomercato Napoli, Kalidou Koulibaly conteso da Tottenham ed Everton

Kalidou Koulibaly potrebbe diventare uno dei più importanti obiettivi di mercato del Tottenham di José Mourinho. Stando a quanto spiegato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di SKY UK, c’è un bel rapporto tra gli agenti del difensore del Napoli ed il presidente degli “Spurs” Daniel Levy. Il giocatore senegalese, con ogni probabilità, si trasferirà nella prossima sessione di mercato, quando a Castel Volturno arriverà Amir Rrahmani dall’Hellas Verona.

Il Napoli, quindi, deve rassegnarsi e iniziare a pensare ad un futuro senza Kalidou Koulibaly. Un paio di anni fa, il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe aperto all’idea di una cessione. Adesso potrebbe essere arrivato il momento più idoneo per la separazione. Anche Carlo Ancelotti vorrebbe il centrale come rinforzo per il suo Everton. L’entourage del numero 26 azzurro ha forti contatti anche con i club di Premier League, di conseguenza un trasferimento del difensore in Inghilterra non è da escludere.