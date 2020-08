Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly, Allan e Hirving Lozano pronti all’addio

Tre possibili cessioni illustri per il Napoli, una per reparto. Kalidou Koulibaly sembra sempre più lontano dall’azzurro, ma il club chiede sempre 100 milioni di Euro per liberare il senegalese. 5 milioni dividono invece Allan da Carlo Ancelotti. Il brasiliano è vicino al ritorno dal suo vecchio allenatore. L’Everton ha offerto 25 milioni più bonus per il centrocampista, il Napoli ne ha chiesto 5 in più. Va da sé che alla fine i due club si dovrebbero mettere d’accordo a metà strada. Ormai è quasi certo che Allan andrà via da Napoli.

Anche Hirving Lozano è in uscita, ma tutto dipenderà dalle offerte che perverranno ad Aurelio De Laurentiis. Il calciatore è stato valutato 40 milioni di Euro e al momento ha mercato soprattutto in Spagna. Ci sono 3 club a lui interessati: si tratta di Valencia, Siviglia e Atletico Madrid. In ogni caso, servirà la proposta giusta per convincere il Napoli a cederlo dopo il grande investimento dell’anno scorso.