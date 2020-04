Calciomercato Napoli, il sostituto di Kalidou Koulibaly può essere Jan Vertonghen

Il calciomercato degli azzurri continua a partorire i nomi più disparati in attesa di tornare a giocare sul campo. Tanti i profili monitorati dal club azzurro per sostituire eventualmente Kalidou Koulibaly, ormai prossimo alla partenza. Tra questi anche l’esperto Jan Vertonghen in scadenza di contratto col Tottenham. In realtà, sembra che l’Inter sia in vantaggio per lo stopper, ma il Napoli resta in attesa per capire se e quando sarà il momento opportuno per affondare il colpo. In più potrebbe essere sfruttata la carta di Dries Mertens, che a giorni dovrebbe firmare il suo prolungamento di due anni con il club azzurro e non potrà che parlarne bene con il compagno e amico di nazionale.

Classe 1987, Jan Vertonghen ha un’esperienza internazionale decennale e ha partecipato a 2 edizioni dei Mondiali in carriera. Insomma, si parla di un giocatore di tutto rispetto che non può non elevare ancora di più il tasso qualitativo del Napoli.