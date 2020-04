Calciomercato Napoli, il mistero di Dries Mertens: il rinnovo non arriva, l’Inter ci spera

C’è un piccolo mistero che sta interessando le trattative del Napoli in questi giorni. Dries Mertens, infatti, sembrava ad un passo dall’accordo per il rinnovo di contratto dopo l’intesa a tavola con Aurelio De Laurentiis dello scorso 1° marzo. L’emergenza del Coronavirus ha fermato tutto, quindi il futuro del belga è un’incognita. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come in questi casi parlare al telefono non è la stessa cosa che farlo di persona.

Nel frattempo, molti club europei sono tornati alla carica per “Ciro” e tra questi c’è ancora l’Inter che lo insegue da tempo. I nerazzurri sono convinti di possedere tutte le carte giuste per convincere Dries Mertens a sposare la causa del “Biscione”. Sullo sfondo ritorna anche il Monaco. L’attaccante a questo punto vuole riflettere, potrebbe anche decidere di affrontare una nuova esperienza oppure, alla fine, sceglierà ancora una volta il Napoli. Servirà più di qualche settimana di tempo per sapere la verità.