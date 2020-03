Calciomercato Napoli, il rinnovo di Piotr Zielinski era già pronto: la situazione

In casa Napoli tiene sempre banco la questione dei rinnovi: Dries Mertens sembra aver trovato un accordo, mentre José Callejon risulta molto più vicino all’addio. Anche Arkadiusz Milik potrebbe salutare presto Napoli, dato che la sua richiesta di ingaggio appare eccessiva per le possibilità del club. Tra le buone notizie, però, c’è quella del possibile prolungamento contrattuale di Piotr Zielinski. La redazione di Sky Sport, infatti, ha svelato che prima che l’emergenza del Coronavirus prendesse piede in Italia, l’accordo per il rinnovo del polacco era ormai già fatto. Si era passati così allo scambio di documenti con l’avvocato che rappresenta il centrocampista azzurroa. Appena finirà quest’emergenza, Piotr Zielinski metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà al Napoli per ancora tanti anni. Si tratta solo di una formalità, ormai. A quel punto, la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso potrà contare almeno su una certezza in più in vista della rivoluzione che dovrebbe essere prevista nel mercato estivo.