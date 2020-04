Calciomercato Napoli, il rinnovo di Dries Mertens resta un mistero

Il tema del rinnovo di Dries Mertens continua a tenere banco. Bisogna capire cosa succederà con il belga per programmare a dovere il futuro. Si continua a parlare di continue offerte provenienti da mezza Europa, ma l’auspicio dei tifosi è che “Ciro” possa rimanere all’ombra del Vesuvio. Ormai è un simbolo e risulta molto difficile staccarsene. Non appena riprenderanno le attività sportive, quindi, in casa Napoli sarà anche tempo di discutere i rinnovi dei contratti dei giocatori in scadenza.

Il primo incontro sarà proprio con il belga, perché quello avuto con Aurelio De Laurentiis prima dell’esplosione della pandemia non fa più testo. Erano state poste le basi concrete per il prolungamento del contratto, ma aver temporeggiato sta costando caro. L’emergenza del Coronavirus ha bloccato tutto e la partita per il rinnovo è ancora aperta: su Dries Mertens ci sono sempre Inter, Atletico Madrid e Chelsea che non vogliono proprio mollare la presa.